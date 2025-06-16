İsrail, İran’a Saldırıyor, Savaş Sürüyor

İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SAVAŞI DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a karşı başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu, 13 Haziran’dan beri dördüncü gününe girdi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran’ı boşaltın” ifadelerinin ardından, İsrail ordusu Tahran’a yönelik harekete geçti. İsrail savaş uçakları, şehrin çeşitli bölgelerini hedef aldı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devlet Televizyonu’nun (IRIB) Tahran’daki genel merkezini hedef alacaklarını belirtti. Katz, “İran propaganda ve kışkırtma örgütü ortadan kalkma yolundadır.” sözleriyle IRIB’i hedef alacaklarını ima etti. Açıklamalarının ardından, Tahran’da vurulan yerlerden biri de İran devlet televizyonu oldu. İsrail uçaklarının televizyon binasını vurma anı canlı yayında izlendi; saldırı sırasında spiker, stüdyoyu aceleyle terk etmek zorunda kaldı.

HUMANİTAR YÜKÜMLÜLÜKLER VE CAN KAYIPLARI

İsrail, 13 Haziran’dan itibaren İran’daki nükleer tesislere ve ordunun üst kadrosuna büyük saldırılar yürüttü. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı da dahil olmak üzere birçok üst düzey komutan hayatını kaybetti. Tahminlere göre, toplam sivil can kaybı 224 olarak kaydedildi. Misilleme olarak İran ordusu, İsrail’e balistik fuze saldırısı düzenleyerek 24 kişinin ölümüne ve 500’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in bu eylemlerini kınadı.