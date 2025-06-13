İsrail, İran’a Sızarak Operasyon Gerçekleştirdi

İSRAİL’İN OPERASYONU DÜNYA GÜNDEMİNDE

İsrail, İran’ın başkenti Tahran yakınlarında gerçekleştirdiği iddia edilen gizli operasyonla dünya gündemini sarsıyor. İsrail medyası ve yetkilileri, Mossad’ın İran topraklarına sızarak hava savunma sistemlerini ve balistik füze rampalarını kamikaze dronlarla hedef aldığını iddia ediyor.

MOSSAD’IN KAMİKAZE İHA PLANI

İsrailli bir üst düzey yetkili, Mossad’ın haftalar önce Tahran çevresinde bir kamikaze İHA üssü kurduğunu belirtti. Bu üs, İran ordusuna ait karadan karaya füze rampalarını hedef almak amacıyla kullanıldı. Yetkili, patlayıcı yüklü FPV (birinci şahıs görüşlü) dronların, İsrail’in düzenlediği hava saldırıları sırasında aktif hale getirildiğini ifade etti. İddialara göre, Mossad ajanları İran topraklarına silahlar yerleştirerek hava savunma sistemlerini etkisiz duruma getirdi.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

İsrail medyası, Mossad’ın operasyonlarına ait olduğu öne sürülen görüntüleri yayınladı. Bu görüntülerde, iki Mossad ajanının İran topraklarına silah yerleştirdiği anlar ve hava savunma sistemlerinin vurulma anları yer alıyor. Görüntüler, İran’ın savunma kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığını gösteriyor.

İRAN’DA BÜYÜK KAYIP

İsrail’in sabaha karşı Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerine düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yetkililer ve 6 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Saldırılar sırasında sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı ve çok sayıda sivil kaybın yaşandığı bilgisi geldi.

İRAN’IN TEPKİSİ VE SORUŞTURMA

İran, yaşanan saldırılara “sert bir yanıt” vereceğini duyurdu. Bu olayların ardından İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İran, misilleme olarak 100’den fazla dron gönderdi, ancak bu dronların çoğu İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Olayla ilgili olarak uluslararası soruşturma çağrıları artarken, bölgedeki gerilim giderek tırmanıyor.