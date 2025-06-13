İsrail İran’a Sürekli Saldıracak

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik bir saldırı gerçekleştirdiklerini ifade etti ve “tehlike ortadan kalkana kadar” bu saldırıların devam edeceğini belirtti. Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi aracılığıyla yaptığı konuşmada, “İsrail’in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme” amacıyla bu adımı attıklarını duyurdu. İran’ın oluşturduğu tehdidin geçici olarak ortadan kalkana kadar operasyonların durmayacağına dikkat çeken Netanyahu, İran’ın İsrail’e karşı soykırım çağrısında bulunduğunu ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI

Netanyahu, İran’ın atom bombası üretimi için gerekli olan uranyumu zenginleştirdiğini ve daha önce almadığı adımları artık attığını savundu. İran’ın bu hızlı gelişme ile kısa sürede nükleer silah üretebileceğini öne süren Netanyahu, bu durumun İsrail için ciddi bir tehlike olduğunu vurguladı. Başlattıkları askeri operasyonun adını “Yükselen Aslan” olarak duyurarak, “İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz’daki İran’ın ana zenginleştirme tesisini hedef aldık.” dedi.

FÜZE PROGRAMINA SALDIRI

İsrail Başbakanı, İran’ın balistik füze programına da zarar verdiklerini ifade etti. Geçen sene İran’a karşı 300 füze ateşlendiğini, İsrail’in ise bir ton patlayıcı taşıyan 25 füze ile karşılık verdiğini aktardı. İran’ın önümüzdeki 3 yıl içinde 10 bin balistik füze üretmeyi hedeflediğine dikkat çeken Netanyahu, bu durumun kabul edilemez olduğunu savundu. Ayrıca, “Sorunumuz İran halkıyla değil, rejimiyle” olduğunu ileri sürdü.