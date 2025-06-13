İsrail, İran’a yönelik güçlü saldırılar düzenledi

İSRAL ORDU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMALAR

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, bu sabah erken saatlerde İran’a düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi verdi. Defrin, saldırıların İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi’ni hedef aldığını ifade ederek, bu tesisi ‘önemli ölçüde vurduklarını’ iddia etti.

UZUN SÜRECEK OPERASYON HAZIRLIĞI

Defrin, İsrail ordusunun İran’a yönelik hava saldırılarını devam ettirdiğini belirtti ve “Uzun sürecek bir operasyona hazırlanmamız gerekiyor.” diye konuştu. Ayrıca, İran’ın saldırılara karşı misilleme hazırlığında olduğunu belirten Defrin, Tahran’ın bu planlarını ‘takip ettiklerini ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını’ söyledi.

İSRAİL’İN GÜÇLÜ SALDIRILARI

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti. Yapılan saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami’nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililer ve 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail’in Tahran’daki saldırıları sırasında sivil yerleşim alanları da hedef alındı ve birçok sivil yaşamını yitirdi.