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İsrail, İran’a Yönelik Saldırı Düzenledi

İSRAİL’DEN YENİ HAVA SALDIRISI

İsrail, İran topraklarında yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran askeri güçlerine ait 3 F-14 savaş uçağının hedef alındığını belirtti. IDF’nin resmi açıklamasında, “Kısa bir süre önce Hava Kuvvetleri’ne ait bir hava aracı, İran askeri güçlerine ait 3 F-14 savaş uçağını İran’ın merkez bölgesinde hedef aldı. Ayrıca, Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları şu anda İran’ın merkezindeki askeri altyapılara yönelik saldırılar düzenliyor” ifadelerine yer verildi.

İRAN’IN NÜKLEER TESİSLERİ HEDEF ALINDI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini hedef alan kapsamlı bir saldırı faaliyeti yürüttü. Bu saldırılarda İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

SALDIRILARIN SONUÇLARI DRAMATİK

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının ise 3 bin 500’den fazla olduğunu bildirdi. Ayrıca, İran ordusunun İsrail’e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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