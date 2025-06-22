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İsrail, İran’a Yönelik Saldırılara Devam Edecek

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada bazı önemli noktalara dikkat çekiyor. Açıklamada, “İran’da başka hedeflerimiz var, saldırılara devam edeceğiz” deniyor. Bu açıklama, ABD’nin İran’a düzenlediği saldırının ardından geldi.

ABD İLE KOORDİNELİ SİHAH SALDIRISI

Yapılan açıklamada, “ABD’nin saldırıyı İsrail ile koordineli bir şekilde düzenledi” vurgusu yapılıyor. Ayrıca, Fordo’dan zenginleştirilmiş uranyum stoklarının taşınıp taşınmadığına dair henüz bir bilgi verilmediği de belirtiliyor. İlerleyen dönemlerde bu durumun netleşeceği düşünülüyor.

BOMBARDIMAN SONUÇLARI TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, “ABD’nin İran’a yönelik bombardımanının sonuçlarını kontrol ediyoruz” ifadesi geçiyor. İsrail ordusu, İran’daki hedeflerine yönelik operasyonların süreceğini de net bir şekilde ifade ediyor.

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