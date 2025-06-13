İsrail, İran’a yönelik Saldırılarda Nükleer Sızıntı Var

NÜKLEER SIZINTI AÇIKLAMASI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ülkede nükleer sızıntı yaşandığını duyurdu. İsrail, gerçekleştirdiği saldırılarda İran’ın nükleer tesislerini hedef aldı. Çok sayıda tesisin hasar gördüğü bildiriliyor.

SALDIRILARIN DETAYLARI

Sabah saatlerinde yapılan saldırılarda İran’ın başkenti Tahran ile Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ve ayrıca Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine yöneltildi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ile Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade’nin de bulunduğu üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İsrail’in Tahran’a düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim alanları da hedef alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok sivilin yaşamını yitirdiğine dair bilgiler mevcut. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırı düzenlediklerini belirterek “tehlike ortadan kalkana kadar” bu saldırıların devam edeceğini ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. İsrail ordusu, saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı bilgisi verildi.