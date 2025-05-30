İsrail, İran’a Yönelmek İçin Ateşkes İstiyor

HAREKETLERİN STRATEJİK ETKİLERİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Gazze’de sağlanacak bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının, İsrail’in İran’a odaklanma konusunda önem taşıdığını belirttiği ifade ediliyor. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna dayandırılan haberde, Zamir’in kapalı bir oturumda Gazze’deki gelişmeler ve İran ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu aktarılıyor.

ESİR TAKASI ANLAŞMASININ DİMENSİYONU

Zamir’in açıklamalarına göre, “Esir takası anlaşması sadece ahlaki bir yükümlülük değil ve sadece Hamas üzerindeki askeri baskıyı arttırma amacı da taşımıyor. Aynı zamanda İran’a odaklanmamızı da sağlayacak.” ifadesi yer alıyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde İsrail’in siyasi ve askeri kademesinin İran’a odaklanma yönündeki kararlarını değerlendireceği yorumu yapılıyor.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ VE İSRAİL’İN STRATEJİK HAZIRLIĞI

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin başarısız olma olasılığına karşı İsrail’in yeni hazırlıklar yapma ihtimali gündeme geliyor. Maariv gazetesindeki bir haberde, ABD’nin koordinasyonu olmadan İsrail’in İran’a yönelik bir saldırı gerçekleştiremeyeceği ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bu durumun farkında olduğu belirtiliyor.

İSRAİL VE ABD ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail basınında, İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekiliyor. Oval Ofis’te düzenlenen bir törende, Trump’ın, “Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu’ya, İran’la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?” sorusuna verdiği “Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum.” yanıtı, iki ülke arasındaki ilişkilerin hassasiyetini ortaya koyuyor.