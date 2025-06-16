İsrail-İran Çatışmaları Devam Ediyor

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail Kanal14 Televizyonu’nun canlı yayını hacklendi. Hacklenen yayında konuşmacıların ve konuğun sesi kısıldı. Başlangıcı İsrail’in İran’a yönelik saldırıları olan çatışmalar, her geçen gün daha da şiddetli hale geliyor. İki ülkede birçok kişi yaralanırken, can kaybı sayısında artış yaşanıyor.

İSRAİL’DEN İRAN’A SALDIRI

Bugün, İsrail Tahran’daki İran Devlet Televizyonu’na saldırı gerçekleştirdi. Saldırı, canlı yayınlara yansıdı ve binada bulunan pek çok kişi hayatını kaybetti. İsrail’in bu saldırısına İran, televizyon kanalını hackleyerek yanıt verdi. Kanal14 Televizyonu’ndaki canlı yayın sırasında garip sesler duyuldu ve sesler kesildi.