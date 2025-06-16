İsrail İran çatışması derinleşiyor. Savaş uçakları Tahran’ı hedef alıyor. İran’dan sert tepki geliyor. Yeni füze saldırısı yapılıyor. Sirenler şehirleri sarıyor. İsrail ağır darbe aldı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI KIZIŞIYOR

İsrail ile İran arasındaki gerginlik iyice artmış durumda. İlgili açıklamanın ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının Tahran’ı yeniden vurduğunu açıkladı. Tahran’da ardı ardına patlamalar meydana geldi. İran ise bu duruma sert bir yanıt verdi. İran hava kuvvetleri, İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa şehirlerine yönelik yeni insansız hava aracı ve füze saldırılarına başladı. Şehirlerde sirenler çalmaya başlarken, halka sığınaklardan çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

İRAN’DAN SERT AÇIKLAMALAR

İran’dan gelen açıklamalar dikkat çekti. “Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz. İsrail’in tamamını yakacağız. En sert füze saldırısı bu gece geliyor. Bizi izlemeye devam edin.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, “Bu gece İsrail’i daha sert vuracağız. Tel Aviv’i boşaltın.” şeklinde bir başka uyarı yapıldı. Açıklamalardan kısa bir süre sonra, İran, İsrail’e yönelik yeni füze saldırılarına başladı. İsrail’in birçok şehrinde siren sesleri yeniden duyulmaya başladı.

İRAN MEDYASINDAN BOMBA HABER

İran medyası, “Tebriz’de F-35 savaş uçağını düşürdük.” haberini verdi. İran, savaşın başlangıcından bu yana İsrail’e şimdiye kadar en ağır darbeyi vurdu. İran Devrim Muhafızları, “İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar etkisiz hale getirildi.” açıklamasını yaptı.

SALDIRILARIN SONUCU AĞIR OLDU

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı 224 olarak belirtildi. İran ordusunun İsrail’e karşı balistik füzelerle yaptığı misillemelerde ise 24 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke, İsrail’in еttikleri saldırıları kınadı.