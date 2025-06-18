İsrail-İran Çatışması Trabzon Turizmini Olumsuz Etkiliyor. Uçuşlar İptal, Rezervasyonlar Düşüyor. Turizmciler Gerginliğin Bitmesini Umuyor

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

İsrail ve İran arasındaki artan gerilim Türkiye’nin Trabzon ilinin turizm sektörünü olumsuz bir şekilde etkiliyor. İki ülke arasında süregelen çatışmalar nedeniyle Ürdün ve Irak üzerindeki sivil uçuşların iptal edilmesi, Trabzon’a olan turistik uçuşların durmasına yol açtı. Bu durum, turizmcilerin gözlerini Körfez ülkelerinden gelecek ziyaretçilere çevirmesine neden oldu. Ancak, turizmciler bu gerginliğin bir an önce sona ermesini umuyor.

SEKTÖR RİSK ALTUNDA

Konuya dair açıklamalarda bulunan turizmci Barış Çuvalcı, “İsrail-İran savaşı nedeniyle Trabzon’da turizm durma noktasına geldi” dedi. Çuvalcı, “Savaş nedeniyle ara koridordaki Ürdün ve Irak’tan Trabzon’a uçuşlar durdurulunca turizm acenteleri ciddi kayıplar yaşamaya başladı. Rezervasyonlar iptal ediliyor. Tur firmaları iş yapamaz durumda,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Çuvalcı, Irak ve Ürdün’ün savaş durumunda olması nedeniyle bu ülkelerden gelen vatandaşların seyahat etmemesi yönünde tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DE ETKİLENİYOR

Irak ve Ürdün’den gelen turistlerin azalmasının yanı sıra, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerinden Trabzon’a yapılan uçuşları etkileyen sorunlarla da karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Çuvalcı, “Bu ülkelerden gelecek uçaklar koridoru kullanamadıkları için hem uçuş süreleri uzuyor hem de ciddi mali kayıplar yaşıyorlar. Misafirler, uzayan uçuş süreleri nedeniyle tatillerini erteliyor veya rezervasyonlarını iptal ediyorlar. Bu durum sektörü ciddi oranda baltalıyor,” dedi.

HAVALİMANINDA BEKLEYEN UÇAK

Ayrıca, Ürdün’den Trabzon’a turist taşıyan bir uçağın savaş nedeniyle 3-4 gündür Trabzon Havalimanı’nda beklediği bilgisi geldi. Bu gelişmeler, Trabzon’daki turizm endüstrisini daha da zor bir duruma sokuyor.