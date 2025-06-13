İsrail-İran Çatışması, Türkiye İçin Risk Taşımaktadır. Destici, Türkiye’nin Fırsatlar Yaratacağını Belirtti. Barış ve Denge Sağlama Şansı Var. Enerji Fiyatları Hızla Artabilir. Türkiye, Ekonomik Tedbirler Almalıdır. Sınır Güvenliği Yeniden Değerlendirilmeli

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI TÜRKİYE’Yİ ETKİLİYOR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “İsrail-İran çatışması Türkiye için çok katmanlı riskleri beraberine getirmektedir. Ancak bu kriz aynı zamanda Türkiye’ye bölgesel bir dengeleyici ve barış aktörü olarak rol alma fırsatı da sunmaktadır. İnanıyoruz ki, devletimiz büyüklüğüyle, milletimizin gücüyle; yaptığı ve bundan sonra yapacağı hazırlıklarla tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi bu süreci de az hasarla atlatacak ve daha da güçlenerek çıkacaktır” dedi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN VEFATI ANILDI

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen ‘İl, İlçe Başkanları İstişare Toplantısı’ öncesi yaptığı açıklamalarda, Manisa’da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i rahmetle andı ve ailesine başsağlığı diledi. Destici, “İsrail’in İran’a yönelik doğrudan bir saldırıda bulunması, yalnızca iki ülkeyi değil, bölgesel güvenlik mimarisini ve küresel dengeleri etkileyen ciddi bir gelişme” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK RİSKLERİ ARTIYOR

Destici, sözlerine şu şekilde devam etti: “Her şeyden önce terörist İsrail’in bu saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu tür bir çatışma ortamında Türkiye’nin ekonomik, diplomatik ve güvenlik açısından olumsuz etkilerle karşılaşması muhtemel. Bu saldırılar, özellikle İran’ın vereceği askeri yanıtlarla bölgesel istikrarsızlığı artırabilir. Bu durum, Türkiye’nin güney sınırındaki güvenlik risklerini artırır.”

ENERJİ FİYATLARI ARTACAK

Destici, İran ve İsrail arasındaki çatışmaların enerji fiyatlarını yukarı çektiğini ve Türkiye’nin ciddi etkilenebileceğini vurguladı. “Artan enerji maliyetleri ekonomide enflasyonist baskıyı artırır ve dış ticaret açığını büyütür. Türkiye’nin cari açığına ve enerji faturasına doğrudan bir yük bindirir” dedi. Hızlı önlemler alınmasının önemine işaret eden Destici, “Jeopolitik risklerin artması, yatırım ortamına zarar verir. Bu da döviz kurlarında dalgalanmalar, borsada değer kaybı ve finansal kırılganlıklar doğurur” şeklinde konuştu.

DİPLOMATİK GİRİŞİM ÖNERİSİ

Destici, “Türkiye bölgesel tansiyonun düşürülmesi için diplomatik girişimlerde bulunmalı ve gerekirse ABD üzerinden arabuluculuk rolü üstlenmelidir. Enerji bağımlılığını azaltmak için kısa vadeli kontratlar gözden geçirilmeli, yerli kaynaklara yönelinmeli” ifadesini kullandı. Ayrıca, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin olası dalgalanmalara karşı önleyici adımlar planlaması gerektiğini belirtti.

İDLER VE YARGI

Son olarak, Destici terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a ilişkin bazı eleştirilerde bulundu. “Öcalan’la iletişim kurma isteği kabul edilemez. Terörist başı, TUSAŞ’a yapılan saldırının sorumlusudur ve bu durum neden yargılanmıyor? Bu konuyu sorgulamak gerekiyor” dedi. “Terörist başıyla ne konuşacağız? Düşüncemiz net; ne olursa olsun şehitlerin aileleriyle konuşmalıyız. Onların acılarını görmezden geleceksek, bu adımlar daha da tehlikeli hale gelir” diyerek bu konudaki tutumunu açıkça belirtti.