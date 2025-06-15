İsrail-İran Çatışmasında 2 MOSSAD Ajanı Yakalandı!

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, İran’a yönelik başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısını devam ettiriyor. Üçüncü gününe giren bu operasyon kapsamında, İsrail’in saldırılarında en az 78 kişi hayatını kaybetti, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami’nin de bulunduğu üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 320 kişi de yaralandı. İran, buna karşılık olarak “Gerçek Vaat 3” adı altında bir saldırı başlattı. Bu saldırıda drone’ların yanı sıra yüzlerce balistik füzelerin fırlatıldığı bildirildi ve Tel Aviv’de patlamalar yaşandığı kaydedildi. Bat Yam kentinde de saldırılar sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, birçok yaralı oluştu. Bazı füzelerin İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara yol açtığı öğrenildi.

İRAN, MOASSAD ÜYELERİNİ YAKALADIK DEDİ

İran polis sözcüsü, “İsrail istihbarat ajansı Mossad’ın iki üyesini Elburz bölgesinde gözaltına aldık” şeklinde bir açıklama yaptı. Habere göre, bu ajanlar patlayıcı ve elektronik cihazları hazırlarken yakalanmış.

İSRAİL, İRAN SAVUNMA BAKANLIĞINI HEDEF ALDI

İsrail, İran’ın İsfahan bölgesindeki Savunma Bakanlığı’na yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anı, bir araç kamerasıyla kaydedilmiş. Yerel kaynaklara göre, İran’ın Şiraz ve Kirmanşah kentlerinden patlama sesleri duyulduğu bilgisi verildi.

İRAN FÜZELERİ HAYFA’DAKİ BORU HATLARINI VURDU

Hayfa’da bulunan petrol rafinelerinden yapılan açıklamalar, İran’ın füze saldırılarının boru hatlarına zarar verdiğini belirtti. Ancak, saldırı sonucunda ölüm veya yaralanma olmadığını, rafinerilerin çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

İRAN’DAN ABD DESTEK İDDİASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in Asaluye kentine yönelik saldırılarının ABD’nin desteği olmadan gerçekleşemeyeceğini söyledi. Arakçi, “İran, zorunda kalmadığı müddetçe savaşın büyümesini istemiyor” ifadelerini kullandı ve ABD’nin İsrail’in saldırılarını kınamasını talep etti.

İSRAİL ORDU BASKISI

İsrail ordu sözcüsü sosyal medya üzerinden, nükleer reaktörlerin bulunduğu bölgede yaşayan İranlılar için tahliye uyarısı yaptı. “Bu alanları terk etmelisiniz, bu altyapının yanında bulunmanız hayatınızı tehlikeye atıyor” dedi.

ÖLÜ SAYISI ARTMAKTADIR

İran’ın hava saldırıları sonucunda İsrail’de ölü sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi. Ayrıca, Tahran Petrol Rafinerisi’nde üretim kesintisiz devam ettiği açıklandı.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, “Eğer İran saldırırsa Amerikan ordusu tüm gücüyle sahaya inecektir” şeklinde bir açıklama yaptı ve iki ülke arasında hızlı bir anlaşmanın mümkün olduğunu vurguladı.

İSRAİL YENİ SALDIRILAR DÜZENLİYOR

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yeni bir hava saldırısı düzenledi. İran, hava savunma sistemleriyle karşılık verirken, Tahran’da birçok bölgede patlamaların yaşandığı bildirildi.

BAT YAM’DA YARALILAR VAR

İsrail acil yardım servisi, Bat Yam ve güneydeki Rehovot kentlerinde 120’den fazla yaralıya müdahale ettiklerini açıkladı.

ISRAEL’İN SALDIRILARI EVLERİ HEDEF ALIYOR

İsrail’in Tahran’a düzenlediği saldırılarda, sivil yapıları hedef aldığı bildirilmiştir. Ayrıca, İsrail ordusundan yapılan açıklamalara göre, saldırılara karşılık olarak yeni füze saldırıları başlatıldığı ifade edildi.