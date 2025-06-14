İsrail, İran’da 9 Bilim İnsanı Katletti

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA BİLİM İNSANLARI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırılarda, ülkenin nükleer projelerinde görev alan 9 bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ordusu, bu saldırılarda ölen bilim insanlarının, İran’ın nükleer projelerine önemli katkılarda bulunduğunu açıkladı.

HAYATINI KAYBEDEN BİLİM İNSANLARI

Açıklamaya göre, yaşamını yitiren bilim insanları arasında Mansur Asgeri, Said Borci, Muhammed Mehdi Tehrançi, Feridun Abbasi, Ekber Motlabizade, Ali Bekayi Kerimi, Ahmed Rıza Zülfikari, Abdulhamid Menuçehr ve Emir Hüseyin Fıkhi bulunuyor. Bu olay, gerginliğin arttığı bir dönemde önemli bir gelişme olarak kaydedildi.