İsrail: İran Devam Edince Tahran Yanar

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NIN TEHDİDİ

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının devam etmesi halinde başkent Tahran’ın “yanacağını” ifade etti. Bakan, İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’i füze saldırıları konusunda uyararak, bu saldırıların sürmesi durumunda yanıtlarının daha sert olacağı tehdidinde bulundu. Katz, “Hamaney, İsrail’in vatan cephesine füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak” diyerek, “İran diktatörü, İran vatandaşlarını rehin alıyor ve özellikle Tahran sakinlerinin, İsrail vatandaşlarına verilen ağır zararın bedelini ağır biçimde ödeyeceği bir gerçeklik yaratıyor” dedi.

PAPA’DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

İran ile İsrail arasındaki gerilime karşı bir itidal çağrısı da Papa’dan geldi. Papa 14. Leo, her iki tarafın da sorumluluk bilinciyle hareket etmesine vurgu yaparak, “İran ve İsrail’deki durum son derece hassas bir dönemde ciddi biçimde kötüleşti. Sorumluluk ve sağduyu çağrımı güçlü bir şekilde yinelemek istiyorum” dedi. Papa, “Nükleer tehditten azade, daha güvenli bir dünya inşa etme kararlılığı, karşılıklı saygıya dayalı bir toplantı ve samimi bir diyalogla sürdürülmelidir. Hiç kimse bir diğerinin varlığını tehdit etmemelidir” diye ekledi.

İSRAİL’İN KOMŞULARINDAN HAVA SAHASINI AÇMA KARARI

Ürdün, Lübnan ve Suriye, İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sonrasında kapattıkları hava sahalarını yeniden sivil hava trafiğine açtıklarını duyurdu. Petra haber ajansına göre, Ürdün hava sahası yerel saatle 07:30’dan itibaren tekrar açılırken, Lübnan Ulaştırma Bakanlığı da hava sahasının saat 10:00 itibarıyla yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. Suriye’nin resmi haber ajansı Sana da öğleden önce ülkenin hava sahasının yeniden açıldığını bildirdi. Ayrıca, Iraklı yetkililer hava sahasının kapalı kalma süresinin yerel saatle 13:00’a kadar uzatıldığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran ve İsrail’e acil olarak gerilimi düşürme çağrısında bulundu. Guterres, X hesabından “İsrail’in İran nükleer tesislerine yönelik bombardımanı. İran’ın Tel Aviv’e füze saldırıları. Yeter artık!” diyerek, barış ve diplomasinin galip gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

İRAN’IN AMERİKAN ÜSLERİNE YÖNELİK TEHDİDİ

İran medyasında yer alan haberlere göre, ordudan üst düzey yetkililer, savaşın daha geniş bir bölgeye yayılacağına dair ifadelerde bulundu. Tahran’ın hedeflerini Amerika üslerini de kapsayacak şekilde genişleteceği belirtildi. İran, İsrail’e yönelik saldırılarına devam edeceğini belirterek, önümüzdeki günlerde bölgedeki ABD üslerinin de dahil olacağı hedeflerin genişletilebileceğini açıkladı. Fars haber ajansının askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, “Bu çatışma, dün gerçekleştirilen sınırlı eylemlerle son bulmayacak. İran’ın saldırıları sürecek ve bu eylem saldırganlar için son derece acılı ve pişmanlık dolu olacak” ifadeleri kullanıldı.

İRAN’DA İKİ GENERAL DAHA ÖLDÜ

Tahran, İsrail hava saldırılarında iki generalin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylelikle, ölen üst düzey İranlı subayların sayısı sekize yükseldi. Devlet radyosunun Cumartesi günü aktardığına göre, Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli üst düzey isimlerden Gulamrıza Mehrabi ve Mehdi Rabani, İsrail’in hava saldırılarında yaşamını yitirdi. Mehrabi, Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısıydı ve Rabani ise Operasyonlar Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.