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İsrail, İran Dışişleri Bakanlığı’na Saldırdı

İSRAİL’İN SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail, Tahran’da bakanlığa ait ek hizmet binalarından birine saldırı düzenledi. İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor ve gün boyunca kritik noktaları hedef alıyor.

SAĞLIK DAHİLİ ZARARLAR

Saldırıların hedeflerinden biri, İran Dışişleri Bakanlığı Binası oldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’in Tahran’daki saldırılarında bakanlığın Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nün tam karşısındaki binalardan birine saldırdığını” belirtti. Hatibzade, saldırı sonucunda sivillerin yaralandığını ve bu duruma dair görüntüleri paylaştığını ifade etti. Görüntülerde enstitünün kütüphanesinde meydana gelen hasar gözler önüne serildi.

WARS SUÇU AÇIKLAMASI

İranlı yetkili, “Bu, İsrail rejiminin İran’a karşı devam eden sistematik saldırganlık kampanyasının parçası olan açık bir savaş suçudur.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü, Tahran’ın kuzey kısmında Niyaveran semtinde konumlanıyor.

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