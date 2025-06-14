İsrail, İran Füze Saldırısıyla Yıkıldı

İRAN’IN FÜZE SALDIRISI TEL AVİV’DE YIKIMA NEDEN OLDU

İsrail’in başkenti Tel Aviv, İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırısıyla ciddi bir yıkım yaşadı. Kentteki görüntüler, meydana gelen tahribatın boyutlarını açıkça göstermekte. İsrail’in İran’a karşı planladığı saldırıların ardından İran’dan sert bir karşılık geldi. İran, birçok füze ile İsrail şehirlerini hedef aldı ve bu saldırıların büyük bir kısmı özellikle Tel Aviv üzerinde yoğunlaştı.

DEVRİM MUHAFAZILARINDAN KAPSAMLI AÇIKLAMA

Saldırılar sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Siyonist rejimin işgal altındaki topraklarındaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri ‘Sadık Söz-3’ Operasyonu dahilinde vuruldu.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ordunun düzenlediği “Gerçek Söz 3” operasyonuna dair yayımlanan ikinci bildiride, “İran’a yönelik saldırıların kaynağı olan askeri merkezler ve hava üslerinin yanı sıra, Siyonist rejim ordusunun özellikle Filistin ve mazlum Gazze halkına karşı işlediği saldırılarda kullandığı füze ve askeri teçhizatların üretildiği sanayi tesisleri hedef alınmıştır.” denildi.

YIKIMIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirilen saldırısında Tel Aviv’de birçok noktaya füze isabet etti. Bu saldırılar, kentte büyük bir yıkıma yol açtı ve Tel Aviv’den gelen görüntüler, yıkımın boyutunu net bir şekilde gözler önüne seriyor.