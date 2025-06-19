İsrail, İran Füzeleri İçin Ortam Hazır

İSRAİL’İN DEMİR KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VE BAŞARI ORANI

ABD’li bir yetkili, İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin, İran’ın son 24 saat içinde gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarına karşı başarı oranının yalnızca yüzde 65 olduğunu bildirdi. Aynı zamanda, İsrailli bir yetkili, İran füzelerine karşı erken uyarı süresinin 10-11 dakikadan 6-7 dakikaya düştüğünü açıkladı. Bu durumu, ABD’li ve İsrailli yetkililer beraber değerlendirdi.

İRAN FÜZELERİNE YÖNELİK ERKEN UYARI SÜRESİ KISALDI

ABD’li yetkili, Demir Kubbe’nin son 24 saat içinde İran’dan gönderilen füzelerin yalnızca yüzde 65’ini durdurduğunu belirtti. Eski bir üst düzey İsrailli istihbarat yetkilisi ise, bu oranın dünkü verilere göre yüzde 90’lık bir seviyeye karşılık geldiğini dile getirdi. İsrailli yetkili, “İran’ın halen çok gelişmiş füzeleri var ve bunları kullanıyorlar” diyerek, “İran’ın son günlerde kullandığı daha hızlı füzeler hedeflerine yaklaşırken, İsrail’in hazırlanmak için daha az vakti oluyor” ifadesinde bulundu.

NAVİGASYON SİSTEMLERİ VE HEDEFLER

İsrailli yetkili, İran’ın kullandığı füzelerin hızına vurgu yaparak, “Düne kadar, füzeler düşmeden 10 ila 11 dakika önceden erken uyarılar alıyorduk fakat bu sabah bu süre 6 ila 7 dakikaya düştü” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Daha da önemlisi İranlılar, bugün Beerşaba’daki hastanede olduğu gibi, saldırının son aşaması için çok hassas olmalarını sağlayan ve tam olarak istedikleri hedeflere saldırmalarına yardımcı olan bir navigasyon sistemine sahipler” dedi.

Öte yandan, İran, Beerşaba’daki hastaneyi hedef aldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, hastanenin yakınındaki bir askeri karargaha yapılan saldırının şok dalgası yüzünden zarar gördüğünü bildirdi.