İsrail, İran Füzeleri Nedeniyle Uyarıyor

İsrail ordusunun yapmış olduğu açıklamada, İran’dan fırlatılan füzeler sebebiyle, ülkenin birçok yerinde sirenlerin active olduğu duyuruldu. İran’a karşı gerçekleştirilen saldırılarla başlayan gerginlik devam ederken, İran’dan İsrail’e yönelik yeni bir yanıt geldi.

İSRAİL HAVA SAVUNMA SİSTEMİ UYARIYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan bildiride, füzelerin etkisiyle sirenlerin çaldığı, İsrail hava savunma sisteminin füzeleri engellemeye çalıştığı ifade edildi. Ayrıca halkın, İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uyması gerektiği vurgulandı.

İSRAİL’İN HEDEFİ 20’DEN FAZLA ASKERİ TESİS

IDF’nin paylaşmış olduğu başka bir açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait 60 savaş uçağının İran’da 20’den fazla askeri hedefi vurduğu bildirildi. Vurulan hedefler arasında uranyum zenginleştirme tesisleri, füze ve hava savunma sistemi üretim tesisleri ile nükleer silah Ar-Ge merkezleri yer aldı. Hedeflerin, “İran’ın silah programına ve İsrailli sivillere yönelik saldırılara katkı sağladığı” iddia ediliyor.

– TEL AVİV