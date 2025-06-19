İsrail, İran Füzelerinin Hızını Değerlendiriyor

ABD’li yetkiliden gelen açıklamalar, İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin İran’ın son 24 saat içindeki balistik füze saldırılarına karşı başarı oranının yalnızca yüzde 65 olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bir İsrailli yetkili, İran füzelerine yönelik erken uyarı süresinin 10-11 dakikadan 6-7 dakikaya gerilediğini belirtiyor. Hem ABD’li hem de İsrailli yetkililer, bu konu üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.

DEMİR KUBBE’YE YENİ AÇIKLAMALAR

ABD’li yetkili, Demir Kubbe’nin İran’dan gönderilen füzelerin yalnızca yüzde 65’ini engelleyebildiğini vurguladı. Eski bir üst düzey İsrailli istihbarat yetkilisi ise, bu oranın dünkü verilere göre yaklaşık yüzde 90’lık seviyede olduğunu ifade etti. İsrailli yetkili, “İran’ın halen çok gelişmiş füzeleri var ve bunları kullanıyorlar” diyerek, “İran’ın son günlerde kullandığı hızlı füzeler hedeflere yaklaşırken, İsrail’in hazırlık süresi kısalıyor” şeklinde konuştu.

ERKEN UYARI SÜRESİNDEKİ DÜŞÜŞ

İsrailli yetkili, İran tarafından kullanılan füzelerin hızına dikkat çekti. Önceki günlerde 10 ila 11 dakika önceden erken uyarılar aldıklarını belirten yetkili, bu sürenin sabah itibarıyla 6 ila 7 dakikaya düştüğünü aktardı. Ayrıca, “Daha da önemlisi İranlılar, bugün Beerşaba’daki hastanede olduğu gibi, saldırının son aşaması için çok hassas olmalarını sağlayan bir navigasyon sistemine sahipler” dedi.

İRAN’DAN YALANLAMA GELDİ

Öte yandan, İran, Beerşaba’daki hastaneyi doğrudan hedef aldığına dair iddiaları yalanladı. Hastanenin, yakınındaki bir askeri karargaha düzenlenen saldırı sonucunda şok dalgası sebebiyle zarar gördüğünü belirtti.