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İsrail, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’yi vurdu

İSRAİL’İN SALDIRISIYLA İRAN’DA ŞOK GELİŞME

İsrail, İran’a yönelik bir saldırı düzenliyor ve bu saldırının sonuçları ülkede derin etki yaratıyor. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin saldırıda hayatını kaybettiği bildiriliyor. Olayla ilgili resmi kaynaklar, saldırının detaylarını paylaşıyor ve İsrail’in bu saldırıyı gerçekleştirdiğini açıklıyor.

HAYATINI KAYBEDEN İKİNCİ ÜST DÜZEY YETKİLİ

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin yaşamını yitirmesi, ülke için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Bu olay, İran iç politikası ve uluslararası ilişkileri üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Saldırının ardında yatan nedenler ise hala tartışma konusu.

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