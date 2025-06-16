İsrail-İran Gerginliği Tır Kuyruğu Oluşturdu

GERGİNLİK ARTARKEN TIR KUYRUĞU OLUŞTU

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından bölgede yaşanan gerginlikler artıyor. Türkiye ve İran arasındaki Esendere Gümrük Kapısı’nda ise yaklaşık 2 kilometrelik bir tır kuyruğu meydana geldi. İsrail’in saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ederken, sadece bu iki ülke değil, tüm bölge alarm halinde. Çatışmaların etkisiyle Yüksekova’daki Esendere Gümrük Kapısı’ndaki işlemler yavaş ilerliyor ve İran’a geçmek ya da İran’dan Türkiye’ye dönmek isteyen birçok tır burada uzun kuyruklar oluşturuyor. Özellikle bu dönemde tır geçişlerinin yoğun olduğu bilinirken, yaşanan gerginliğin ardından kuyruk daha da uzadı.

TIR ŞOFÖRLERİ MAĞDUR OLDU

Esendere Gümrük Kapısı’ndan geçerek İran’a yük teslim etmek için bekleyen tır şoförü Adil Celili, “3 günden beri sınır kapısında bekliyoruz. İnternet bağlantısı da yok, ailemize haber veremiyoruz. Herkes tedirgin. Yemeğimiz bitiyor, lavabo yok. İran-İsrail savaşında ne olursa olsun canımızı vatanımız için feda ederiz. Gerekirse devletimiz için seve seve savaşırız” diye ifade etti.

Burada mağduriyet yaşadıklarını belirten Behmen Alipor ise, “3 gündür sırada bekliyoruz. İran-İsrail arasında zaten savaş var, bu da bizi etkiliyor. Yemek sıkıntımız var, lavabo sıkıntımız da var. İnşallah kısa sürede bu sıkıntılar biter, biz de işimize gücümüze döneriz. Yoksa savaşlar herkes için kötü olur” şeklinde konuştu.