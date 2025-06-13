İsrail-İran Gerilimi Altını Yükseltti

İSRAİL’İN SALDIRISI VE ALTIN PİYASALARI

İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. İran’ın askeri kadrolarına ve nükleer tesislerine yapılan bu saldırı ile birlikte altın fiyatları yükseliyor. Külçe altın, yüzde 1,6 değer kazanarak gram altın 4 bin 334 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 7.087,10 liraya satılıyor. Ons altın, Nisan ayından bu yana en yüksek değerine ulaşarak 3.417 dolardan işlem görmeye başladı. Piyasalar, İsrail-İran geriliminden etkilenirken, güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altındaki değer artışının devam etmesi bekleniyor.

BORSA İSTANBUL’DA DÜŞÜŞLER

İstanbul Borsası, yaşanan jeopolitik olaylardan olumsuz etkileniyor. BIST 100 endeksi, açılış seansında yüzde 3,71 değer kaybederek 9.166 puana geriledi. Savunma sektörü haricindeki tüm endeksler düşüş gösterdi. Özellikle iletişim ve ulaştırma sektöründeki hisselerde ciddi kayıplar yaşandı ve endeks 9.065 puana kadar düştü. Açılış sonrası bazı sektörlerde düşüş oranlarının yüzde 10’a ulaşması gözlemlendi. Tüm hisseler değer kaybederken, savunma sanayi hisselerinin yükseliş göstermesi dikkat çekti. En fazla kaybı yaşayan sektör ise ulaştırma oldu ve bu hisselerde yüzde 5,95 oranında bir düşüş görüldü.

PETROL VE DOĞALGAZ FİYATLARINDA RÜZGAR DEĞİŞİYOR

Arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatlarında da önemli hareketlilikler yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı, Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 76,3 dolara ulaştı. Avrupa’daki doğalgaz fiyatları da güne yüzde 4 artışla başladı. Dünya genelinde altın fiyatları gramla değil, ons cinsinden belirleniyor; dolayısıyla 1 ons, yaklaşık 31,1 grama denk geliyor. Dolar, euro ve sterlin gibi para birimleri karşısında değer kaybettiğinde, yani dolar endeksi düştüğünde altın fiyatları artış gösteriyor. Bu durum, aynı miktardaki altının daha fazla dolar ile alınamasından kaynaklanıyor. Doların diğer para birimleri karşısında güçlenmesi ise altın fiyatının düşmesine neden oluyor.