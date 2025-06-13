İsrail-İran Gerilimi Hava Rotalarını Etkiledi

İSRAİL’İN OPERASYONU ORTA DOĞU’DA GERİLİMİ ARTIRIYOR

İsrail’in İran’ın nükleer programını hedefleyen “Rising Lion” operasyonu, Orta Doğu’da gerginlikleri artırırken, havacılık sektöründe de köklü değişimlere neden oldu. İran ve Irak’ın hava sahalarını kapatması, hem yolcu hem de ticari taşımacılıkla ilgili uçuş rotalarının revize edilmesine yol açtı.

SALDIRILAR VE HAVA SAHASI KAPANMASI

İsrail, 13 Haziran 2025 sabahı yaptığı operasyonda İran’ın Tahran, Natanz ve diğer stratejik bölgelerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve nükleer alanında çalışan bilim insanları etkisiz hale getirildi. İran, misilleme için sivil uçuşlara hava sahasını kapatma kararı alırken, Irak da güvenlik nedenleriyle benzer bir önlem aldı. Bu gelişmeler, havayolu şirketlerini yeni güzergahlar belirlemeye zorladı.

UÇUŞ ROTALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kalkış yapan uçaklar, normalde İran ve Irak üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa ve ABD’ye yönleniyordu. Ancak hava sahalarının kapanması ile birlikte, havayolu şirketleri rotalarını Suudi Arabistan’ın kuzeyinden Ürdün’ün güneyine, akabinde Mısır’ın kuzeydoğusuna ve Türkiye ya da Yunanistan hava sahasına değiştirdi. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet uçuşları ya İstanbul’a geri döndü ya da Bakü’ye yönlendirildi. Ayrıca, Air India 15’ten fazla uçuşunu iptal ettiğini ve rotalarını değiştirdiğini açıkladı.

HAVACILIK VE TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Sadece yolcu taşımacılığında değil, aynı zamanda küresel ticaretin de temel unsurlarından biri olarak havacılık, bu durumdan olumsuz etkilendi. İran ve Irak hava sahalarının kapanması, kargo taşımacılığında gecikmelere yol açarken, yeni belirlenen rotalar yakıt maliyetlerini artırdı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise, vatandaşlarına İran ve İsrail’de “gereksiz seyahatten kaçınma” çağrısında bulundu. Delhi Havalimanı da, uçuş programlarında değişiklikler yaşandığını bildirdi.