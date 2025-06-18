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İsrail, İran Hava Savunmasını İmha Etti

İRAN HAVA SAVUNMA FÜZELERİ İMHA EDİLDİ

İsrail ordusu, 70’in üzerinde İran hava savunma füze bataryası ve ileri düzey tespit radarını imha ettiğini açıklıyor. Bu gelişme, bölgedeki gerginliği artırırken İran’ın hava savunma kapasitesine yönelik ciddi bir darbe olarak değerlendiriliyor.

İRAN LİDERİNDEN SERT MESAJ

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin İsrail ile yaşadığı çatışma sürecinde kararlılığını koruduğunu belirtiyor. “Baskılar karşısında kimseye teslim olmayacağız” diyerek, İran’ın bu süreçteki tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hamaney’in açıklamaları, gerilimin artmasıyla birlikte İran’ın güçlü duruşunu sürdürmeye kararlı olduğunu gösteriyor.

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