İsrail, İran Hedeflerini Vurdu

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ İRAN’IN FÜZE RAMPALARINI HEDEF ALDI

İsrail Hava Kuvvetleri, İran’ın batı bölgesindeki füze rampalarına saldırı düzenledi. Saldırılar, İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının 5. gününe girdiği süreçte gerçekleşiyor.

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının İran’ın batısında bir dizi hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Bu operasyonlar sırasında çok sayıda hedefle birlikte birçok füze rampasının etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Hava saldırılarının, İran’ın batısındaki füze sistemlerine yönelik gerçekleştirildiği ve tamamlandığı ifade edildi.