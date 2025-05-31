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İsrail, İran’ı Durdurmak İçin Müdahale Çağrısı Yaptı

NETANYAHU’DAN İRAN’A MÜDAHALE ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Atom Enerji Kurumu’nun (UAEA) Tahran’ın nükleer programıyla ilgili raporunu yayımlamasının ardından, uluslararası toplumu İran’a karşı harekete geçmeye çağırdı. Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığını ifade ederek, “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli” dedi. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun UAEA raporunun, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığına dair iddialarını desteklediğini söyledikleri belirtildi.

UAEA RAPORU VE İRAN’IN NÜKLEER FAALİYETLERİ

Netanyahu, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığını öne sürerek, UAEA’nın raporuyla bu durumun açığa çıktığını belirtti. İran’ın, şubatta 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükseldiğini vurguladı. UAEA’nın açıklamasına göre, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke” ifadesi damgasını vurdu.

UAEA’DAN İRAN’A İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran’a seslenerek “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum” dedi. İran’ın nükleer tesisi denetimlerine yönelik uluslararası tepkiler büyürken, İsrail’in Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf olmadığını ve Orta Doğu’da Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması’nı kabul etmeyen tek ülke olduğu da dikkat çekiyor.

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