İsrail, İran’ı Füzelerle Vurmaya Başladı

İSRAİL’İN FÜZE SALDIRILARI BAŞLADI
İsrail, gece saatlerinde İran üzerinde füzelerle saldırılara başladı. Gerçekleştirilen saldırılarda İran’ın askeri hedeflerinin vurulduğu bildirilirken, Tahran’ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyuldu. Bu gelişmeler, dünya kamuoyunun dikkatini İran’a yönlendirdi.
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Saldırıların ardından, bölgede çekilen ilk görüntülerde Natanz nükleer tesisinin yanı sıra çeşitli noktalardan dumanların yükseldiği kaydedildi. Bu yoğun saldırı, uluslararası medyada geniş yer buldu.