Haberler

İsrail, İran’ı Füzelerle Vurmaya Başladı

İSRAİL’İN FÜZE SALDIRILARI BAŞLADI

İsrail, gece saatlerinde İran üzerinde füzelerle saldırılara başladı. Gerçekleştirilen saldırılarda İran’ın askeri hedeflerinin vurulduğu bildirilirken, Tahran’ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyuldu. Bu gelişmeler, dünya kamuoyunun dikkatini İran’a yönlendirdi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Saldırıların ardından, bölgede çekilen ilk görüntülerde Natanz nükleer tesisinin yanı sıra çeşitli noktalardan dumanların yükseldiği kaydedildi. Bu yoğun saldırı, uluslararası medyada geniş yer buldu.

ÖNEMLİ

Haberler

KOM Operasyonunda 5 Şahıs Yakalandı

Samsun’da düzenlenen kaçak tütün operasyonlarında beş kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda kaçak tütün, makaron ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Haberler

Ankara’da Su Kesintileri Açıklandı

Ankara'da 13 Haziran'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi. Kesintinin süresi ve yeniden su verileceği saatler merak ediliyor. Ayrıntılar için ilgili duyurular takip edilmeli.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.