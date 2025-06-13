İsrail, İran’ı Gece Vurdu! Hamaney Açıklama Yaptı

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA İRAN’DA CAN KAYIPLARI

İsrail, gece yarısı İran’ın birçok noktasını vurdu. Saldırının hedefleri arasında nükleer tesisler ve bilim insanları vardı. Bu operasyonda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin de hayatını kaybettiği bildirildi.

HAMANEY’DEN SERT YANIT

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in düzenlediği saldırıların ardından ilk açıklamasını yaptı. Hamaney, İsrail saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının öldüğünü vurguladı. Ayrıca, İsrail’e sert bir karşılık vereceklerini söyleyerek, “İsrail bu saldırılarla kendine acı bir son hazırladı. Bununla mutlaka yüzleşecekler” dedi.