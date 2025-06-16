İsrail, İran’ı Hedef Alarak Saldırdı

İsrail ordusundan, İran’a yönelik son saldırılar hakkında yapılan açıklamada, ülkenin silah üretim tesisleri ve karadan karaya füze altyapısının hedef alındığı belirtildi. Bölgedeki gerginliğin artmasıyla birlikte, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili bilgi verildi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejiminin silah üretim kapasitesine büyük bir darbe indirmek için gerçekleştirilen “geniş çaplı saldırı dalgasının” sona erdiği ifade edildi. “Bugün erken saatlerde İran’ın Tahran kentindeki Kudüs Gücü, Devrim Muhafızları ve İran ordusuna ait altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı sonrasında, İran genelindeki çok sayıda silah üretim tesisi vuruldu” şeklinde bilgiler verildi.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Başka bir açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri (IDF) şu anda İran’ın merkezindeki karadan karaya füze altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor” dendi. İsrail ordusu, İran kaynaklı füze tehdidinin devam ettiğini duyurarak, “İç Cephe Komutanlığı, bazı bölgelerdeki vatandaşlara korunaklı alanlara yakın yerlerde bulunmaları talimatını verdi. Açık alanlardaki hareketlerin azaltılması ve kalabalık yerlerden kaçınılması gerekiyor. Alarm verildiğinde korunaklı alana girilmeli ve yeni bir resmi duyuru yapılana kadar orada kalınmalıdır” uyarısında bulundu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca, İç Cephe Komutanlığı’na bağlı birliklerin birçok bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği vurgulandı. İran saldırıları sonucunda meydana gelen hasara dair görüntüler paylaşıldı.