İSRAİL, İran’ı Hedef Aldı. Saldırıda 30 Uçak Kullanıldı

İSRAİL ORDUSU HAVA SALDIRISI DÜZENLİYOR

İsrail ordusu, İran’ın güneybatısında gerçekleştirdiği hava operasyonları ile askeri unsurları hedef aldığını duyuruyor. Yapılan açıklamada, 30 savaş uçağının katıldığı bu hava saldırılarında balistik füze fırlatıcılarının yer aldığı bir tesis, radar alanları ve askeri altyapıyla ilgili çeşitli noktaların vurgulandığı ifade ediliyor.

AHAZ KENTİNDEKİ ASKERİ HEDEFLER HEDEF ALINDI

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Ahvaz kentinde çok sayıda askeri hedefe yaklaşık 50 bomba bıraktığı belirtildi. Bu operasyonlar, bölgedeki stratejik unsurları etkisiz hale getirme amacı taşıyor.