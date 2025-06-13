İsrail, İran’ı Hedef Aldı! Saldırılar Gerçekleşti

İSRAİL ORDUSU “YÜKSELEN ASLAN” OPERASYONUNA BAŞLADI

İsrail ordusu, 13 Haziran 2025 sabahı İran’ın nükleer programına yönelik “Yükselen Aslan” (Operation Rising Lion) isimli operasyonunu başlattığını duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri, 200 savaş jetiyle İran’a saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılar, İran’ın Natanz nükleer tesisini, balistik füze üslerini ve askeri karargahları hedef aldı. İran devlet medyası, Natanz’daki uranyum zenginleştirme tesisine ciddi hasar verildiğini doğruladı.

NETANYAHU’DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, operasyonu “İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırmak için hayati bir adım” olarak tanımlayarak, “Natanz’daki ana zenginleştirme tesisini ve İran’ın nükleer silah programında çalışan önde gelen bilim insanlarını hedef aldık. Bu operasyon, gerektiği kadar devam edecek,” dedi. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile nükleer bilim insanlarının hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD’DEN İSRAİL’E DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in saldırıyı önceden bildiklerini belirterek, “İran misilleme yaparsa İsrail’i koruyacağız” dedi. ABD’nin Ürdün’e F-15 filosu konuşlandırdığı ve İsrail’in Demir Kubbe sistemine ek savunma füzeleri sağladığı bildirildi, ancak ABD’nin doğrudan operasyona katılmadığı vurgulandı. Suriye, saldırılardan sonra hava sahasını saat 15:00’a kadar kapattı.

İRAN’DAN YENİ SALDIRILAR

İran basını, İsrail’in Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik yeniden bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırının ardından İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin İran İHA’larını etkisiz hale getirmeye devam ettiğini açıkladı ve 200’den fazla İHA’nın imha edildiğini duyurdu.

TRUMP’TAN YENİ AÇIKLAMALAR

Trump, İran’a nükleer anlaşma için birçok kez fırsat verdiklerini hatırlatarak, “Anlaşma yapılmazsa İran kötü şeyler yaşayacak,” ifadesini kullandı. Ayrıca, “İsrail’in çok daha acımasızca saldıracağını” belirterek, İran’a nükleer anlaşmayı kabul etmesi için çağrıda bulundu.

İRAN’DAN CEVAP VE PROTESTOLAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı,” sözlerini sarf etti. İran halkı saldırıları protesto etmek için sokaklara döküldü.

KÜRESEL REAKSİYONLAR VE TANSİYONUN ARTMASI

Almanya, İsrail’in saldırılarına yönelik acil bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Başbakan Friedrich Merz, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Ayrıca, İran terror eylemlerinde hayatını kaybedenlerin ardından kırmızı intikam bayrağı dalgalandırılmıştı.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, gerginliğin azaltılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı, saldırının ABD’nin koordinasyonu olmadan yapılamayacağını belirtti. Suudi Arabistan, saldırıyı “alçakça” olarak kınadı, Ürdün hava sahasını düzensizliğe karşı kapattı.

BÖLGESEL GİRİŞİMLER VE SİYASİ YANSIMALAR

İran, saldırıların ardından müzakerelerin durdurulduğunu açıkladı ve açıklamalarda bulundu. İran Meclis Başkanı, misilleme yapacaklarını bildirdi. ABD, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade etti.

KÜRESEL PİYASALARA ETKİSİ

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin artması nedeniyle, piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Brent petrolün fiyatı yükseldi, Altın fiyatları da tarihi seviyelere yaklaştı.

ÇATIŞMALARIN GELECEĞİ

İsrail ordusu, İran’ın misilleme saldırılarına karşı hazırlıklarını artırdı. Genelkurmay Başkanı Zamir, İran’a yönelik yeni saldırılara dair uyarılarda bulundu.