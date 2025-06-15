İsrail, İran’ı Hedef Alıyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’IN CEVABI DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılar sürüyor. Bugün akşam saatlerinde, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıya İran, füzeleri ateşleyerek yanıt verdi. Aydınlık gazetesi muhabiri Gürkan Demir, Tahran’daki son durumu tv100 ekranlarında detaylandırdı. Demir, konuşma esnasında kentte patlamaların yaşandığını belirtti.

TARİHİ BİR YER VE KORUMA ÖNLEMLERİ

Gürkan Demir canlı yayında, “Şöyle bir bilgilendirme yapıldı; insansız hava araçları Tahran petrol rafinerisine zarar vermeye çalışıyordu. Ancak savunma sistemleri aktife edilerek etkisiz hale getirildi” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, “Kızıl bayrağın çekildiği yer dün sabah saatlerinde İranlıların ilk eylem yaptığı adres Cemkeran Camii oldu” diyerek önemli bir noktaya değindi. İran’ın bu tarz olaylara karşı bir refleks gösterdiğini ifade eden Demir, “İsrail’in bu tarz söylemlerini 46 yıldır tekrar ettiği belirtiliyor. İran’a karşı baskı unsuru oluşturmak için bu tarz ifadeleri veya iddiaları ortaya attığı belirtiliyor” şeklinde yorum yaptı.