İsrail, İran’ı Vurdu, Hamaney Tepkili

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’IN YANITI

İsrail, gece yarısı İran’ın pek çok bölgesine saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda nükleer tesisler ve bilim insanlarının hedef alındığı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

HAMANEY’DEN SERT AÇIKLAMALAR

Saldırının hemen ardından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’den ilk açıklama geldi. Hamaney, İsrail’in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini ifade etti ve İsrail’e ağır bir yanıt vereceklerini duyurdu. İran lideri, “İsrail bu saldırılarla kendine acı bir son hazırladı. Bununla mutlaka yüzleşecekler” şeklinde konuştu.