İsrail, İran’ı Vurdu; Hedefler Sivil Ve Askeri

BÜYÜK ÇAPLI İRAN SALDIRISI

İsrail ordusu, İran’a gerçekleştirilen saldırılara onlarca jetin katıldığı bilgisini paylaştı. Açıklamada, “İran’ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı.” denildi. Yapılan açıklamalar, İran’ın nükleer silaha sahip olmaya “her zamankinden daha yakın” olduğuna ve bu durumun hem İsrail hem de dünya için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. İsrail, vatandaşlarını koruma amacıyla “gerekli olan her yere” saldırma tehdidinde bulundu.

NETANYAHU’DAN FAALİYETLER HAKKINDA AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, “İran’a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık.” şeklinde bilgi verdi. İran’da onlarca radar ile karadan havaya füze rampalarının imha edildiğini ileri süren İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), “İran’ın hava savunma sistemlerine kapsamlı bir saldırıyı tamamladığını” duyurdu. Bu saldırının, “İsrail’in İran’ın hava sahasındaki eylem özgürlüğünü artıracağını” savundu.

İRAN’DAN İNTİKAM MESAJI

İran, Şii inancının merkezlerinden biri olan Kum bölgesindeki Cemkeran Camii’ne kırmızı intikam bayrağını çekti. Bu bayrak, daha önce ABD ve İsrail’in Lübnan Hizbullah’ı ve Devrim Muhafızları’na yönelik saldırıları sonrası da göndere çekilmişti. İran Genelkurmay Başkanlığı, yayımladığı açıklamada, “İsrail’in saldırılarıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını” belirterek, buna misilleme yapacaklarının altını çizdi. Saldırılarda, İran’ın üst düzey askeri ve siyasi yetkililerinin yanı sıra, sivillerin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

ULUSLARARASI TEPKİLER ve GÜVENLİK ENDİŞELERİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran ve İsrail arasındaki gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, “İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadesi ile saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. İran, misillemeler nedeniyle ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.

Saldırının ardından, Suudi Arabistan ve Ürdün, İsrail’in eylemlerine dair açıklama yaparak, İsrail’in saldırılarını kınadı. Ürdün, hava sahasını tüm uçuşlara kapatırken, bazı ülkeler bölgedeki güvenlik endişelerine bağlı olarak uçuşlarını askıya aldı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), saldırıların ardından radyasyon artışı tespit etmediklerini duyurdu.

PİYASALARDAKİ ETKİLER

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin artması, yatırımcıların risk algısını yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı, son dönemde en yüksek seviyesine çıkarak 76,3 dolara ulaştı. Altının ons fiyatı da tarihi rekor seviyesine yaklaşarak 3 bin 500 doları gördü.

İSRAİL’DEN SON AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu, İran’a yönelik yaptıkları saldırıların ardından misilleme olabileceğini belirtti. İsrail, bu eylemin ardından, İran’ın 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, saldırının düzenlendiği bölgelerde sivil alana yönelik saldırılar olduğu ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran Lideri Ali Hamaney, saldırılara ilişkin, “Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir.” açıklaması yaparak, karşılık vereceklerini açıkladı. Genelkurmay sözcüsü ise, “Misilleme yapacağız, İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek.” diyerek uyarılarda bulundu.

Yürütülen bu operasyonların ardından, sivil ve askeri alanların hedef alındığı ve İran’daki önemli yetkililerin öldürüldüğü bildirildi.