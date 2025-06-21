İsrail, İran’ı Vurdu; Savaş Devam Ediyor

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ SAVAŞ DEVAM EDİYOR

İsrail’in “Yükselen Aslan” adıyla 13 Haziran’da Tahran’ı hedef alması ve İran’ın karşı ataklarıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi. 13 Haziran’da İsrail, İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesislerle birlikte ordunun üst düzey komuta kadrolarını da vuran geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ile birlikte 9 nükleer bilim insanı da dahil olmak üzere bazı üst düzey komutanlar hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplam sivil kaybın 224 olduğunu ve yaralı sayısının 1277’den fazla olduğunu bildirdi. İran ordusu ise İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füzeli misillemede 25 kişinin öldüğünü ve 2 bin 517 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL’İN SAVAŞTAKİ STRATEJİLERİ

Gece boyunca savaşta gelişmeler yaşandı. İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları’nın ikinci İHA birimi komutanı Aminpour Joudaki’nin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, Joudaki’nin İsrail’e karşı düzenlenen yüzlerce drone saldırısından sorumlu olduğu belirtildi. İran basını, Devrim Muhafızları’nın Ben Gurion Havaalanı, İsrail askeri tesisleri ve İsrail’in merkezindeki destek noktalarını hedef aldığını açıkladı. İran devlet televizyonu, İsrail’in Kum şehrinde Salariye Mahallesi’ne saldırı düzenlediğini aktardı. Bu saldırıda sivil bir bina vuruldu ve 16 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

İRAN’DAN YENİ SALDIRILAR VE ABD’YE YORUMLAR

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran’ın orta kesimlerinde bulunan füze depoları ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı ifade edildi. İran’dan bu saldırıya ilişkin henüz bir karşılık verilmedi. Kısa bir süre önce İran, İsrail’e füze saldırısı düzenledi; Tel Aviv semalarında önce siren, ardından patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, İran’dan gelen yeni füze atışlarını engellediğini ve Tel Aviv’de patlama sesleri duyulduğunu kaydetti. Ülke basını, İran’dan atılan füzelerin sayısının 10 civarında olduğunu aktardı. Acil yardım servisleri, doğrudan bir saldırı ve yaralı bildirimlerinde bulunmadı. Sosyal medyada ise hava savunma sistemlerinin füzeleri önlediği ve düşen şarapnelin bir evin çatısında yangın çıkardığına dair görüntüler paylaşıldı.

ABD Başkanı Trump, savaşın 8. gününde yeni bir açıklama yaptı. İran’ın Avrupa yerine ABD ile görüşmek istediğini belirten Trump, “İsrail iyi gidiyor. İran daha az iyi gidiyor. Birinin durmasını sağlamak zor olacak.” dedi. İran’ın nükleer silah ürettiğine dair istihbaratın yanlış olduğunu söyleyerek, “Ulusal istihbarat direktörü yanılıyor” ifadelerini kullandı. Trump, İran’a yönelik kara harekatıyla ilgili de, “Son şey yapmak isteyeceğiniz kara kuvvetleridir. Onlara bir süre veriyorum. En fazla iki hafta olur. Ben her zaman bir barış elçisiyim ama bazen sertliğe ihtiyaç olur” şeklinde yorumda bulundu.