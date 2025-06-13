İsrail, İran’ı Vurdu! Tesisler Hedef Alındı..

İSRAİL’DEN İRAN’A ASKERİ OPERASYON

İsrail ordusu, 13 Haziran 2025 sabahı İran’ın nükleer programını hedef alan “Yükselen Aslan” operasyonunu başlattığını duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri, 200 savaş jetinin yer aldığı bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar, İran’ın Natanz nükleer tesisini, balistik füze üslerini ve askeri karargahları hedef aldı. İran devlet medyası, Natanz’daki uranyum zenginleştirme tesisinde ciddi hasar oluştuğunu doğruladı.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, operasyonu “İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırmak için hayati bir adım” olarak nitelendirerek, “Natanz’daki ana zenginleştirme tesisini ve İran’ın nükleer silah programında çalışan önde gelen bilim insanlarını hedef aldık. Bu operasyon, gerektiği kadar devam edecek,” dedi. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri’nin ölümlerini duyurdu.

ABD’DEN İSRAİL’E DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı önceden bildiklerini ifade ederek, “İran misilleme yaparsa İsrail’i koruyacağız,” dedi. Ayrıca, ABD’nin Ürdün’e F-15 filosu konuşlandırdığı ve İsrail’in Demir Kubbe sistemine ek savunma füzeleri sağladığı belirtildi. Ancak, ABD’nin doğrudan operasyona katılmadığı kaydedildi.

SURİYE HAVA SAHASINI KAPATTI

Suriye, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından hava sahasını saat 15.00’a kadar kapattığını açıkladı. İran basını, İsrail’in Natanz Nükleer Tesisi’ne yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. İsrail ordusu, İran’ın insansız hava aracı saldırılarına devam ettiğini belirtirken, hava kuvvetlerinin bu İHA’ları durdurmak için operasyona devam ettiği ifade edildi.

İRAN CUMHURBAŞKANINDAN YANIT

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı,” dedi. Pezeşkiyan, Siyonist rejimin bugünkü eyleminden pişmanlık duyacağını ifade etti.

İRAN, BM GÜVENLİK KONSEYİ’Nİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İran, İsrail’in saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler’e mektup göndererek, Güvenlik Konseyi’nin acil toplanmasını talep etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, mektubunda, İsrail’in saldırısının “savaş ilanı” anlamına geldiğine dikkat çekti.

İSRAİL’DE GÜVENLİK ALARMI

İsrail’de, İran’ın misilleme tehdidi sonrası güvenlik alarmı verildi. Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar iptal edilirken, yolcular farklı ülkelere yönlendirildi.

İRAN’DAKİ ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, İran’daki üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri hedef aldığını belirtti. Saldırılarda İranlı 6 nükleer bilim insanının yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Tahran ve diğer şehirlerde toplumsal huzursuzlukların baş gösterdiği kaydedildi.

ALMANYA’DAN AÇIKLAMA VE GÜVENLİK TOPLANTISI

Almanya’da Federal Güvenlik Kabinesi, İsrail’in saldırılarına ilişkin acil bir toplantı gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında vatandaşlarının korunması için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

İRAN’DA PROTESTOLAR BAŞLADI

İran halkı, İsrail’in düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü. Başkent Tahran’da geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Göstericiler, İsrail’den intikam alınmasını talep etti.

RUSYA’DAN ENDİŞELİ AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın İsrail ile İran arasındaki gerginlikten endişe duyduğunu belirtti. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

İSRAİL ORDU RADYOSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı, halkın sığınaklarda durmalarına gerek olmadığını duyurdu. Ancak İran’ın saldırısı sonucu başta 100’den fazla insansız hava aracı imha edildiği belirtildi.

İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ GÜVENLİK GÜNDEMİ

İsrail ordusu, İran’a karşı saldırı için uzun süredir hazırlık yaptıklarını belirtti. Genelkurmay Başkanı Zamir, “Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz,” dedi.

PİYASALARDAKİ HAREKETLER

Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması, küresel piyasalarda da etkisini gösterdi. Brent petrol varil fiyatı, 76,3 dolara kadar yükselirken, altının ons fiyatı da rekor seviyelere yaklaştı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİLERİ

Birçok ülke, İsrail’in saldırılarını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı, saldırının ABD ile koordinasyonsuz gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti. Suudi Arabistan ve Ürdün de tepki gösterdi.

İRAN’IN NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ DURDU

İran, İsrail’in saldırılarının ardından ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’daki nükleer tesislerde radyasyon artışı tespit edilmediğini duyurdu.