İsrail, İran’ı vurduğu bildirildi.

İSRAİL ORDU AÇIKLAMASI

İsrail ordusu yaptığı duyuruda, İran’a gerçekleştirilen saldırılarda birçok jetin kullanıldığını bildirdi. Açıklamada, “İran’ın farklı yerlerindeki nükleer hedefler dâhil olmak üzere birden fazla askeri hedefe yönelik saldırı operasyonunun ilk aşaması tamamlandı” denildi. Açıklamada ayrıca, İran’ın nükleer silah edinme yakınlığına da dikkat çekildi. İran’ın silahlarının, İsrail ve dünya genelinde bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. İsrail, vatandaşlarını korumak amacıyla “gerekli olan her yere” saldıracakları konusunda uyarıda bulundu.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, “İran’a yönelik operasyon yeterince sürdürülecek. İran’ın nükleer zenginleştirme programının merkezine saldırıda bulunduk. Natanz Nükleer Tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık. İran’ın farklı bölgelerindeki nükleer tesisleri ve çok sayıda askeri hedefi vurduk, ilk aşama sona erdi” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI’NDAN İKAZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, gerilimin azaltılması gerektiği çağrısında bulundu. Starmer, “Raporlar endişe verici. Tüm tarafları geri adım atmaya ve gerginliği acilen azaltmaya çağırıyoruz. Orta Doğu’da istikrar öncelik olmalı” diyerek, bölgedeki partnerlerle bu konuda görüşme yaptıklarını belirtti.

İRAN’DAN KARŞI AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarının ABD’nin desteği olmadan yapılamayacağını kaydetti. Açıklamada, “İsrail, İran’ın toprak bütünlüğünü ihlal ederek bir dizi yerleşim alanına saldırdı ve bu saldırının sonuçlarının sorumluluğu ABD’ye aittir” ifadesi kullanıldı. Ayrıca İran’ın, saldırıya karşılık verme hakkına sahip olduğu vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN KINAMA

Suudi Arabistan, İsrail’in saldırısını sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı, “Kardeş İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu eylemler, İran’ın egemenliğine ve güvenliğine yönelik açık bir ihlaldir” dedi.

ÜRDÜN’DEN UÇUŞ YASAĞI

Ürdün, hava sahasını uçuşlara kapattığını açıkladı. Ürdünlü yetkililer, tırmanan gerilim nedeniyle tüm uçuşların askıya alındığını ifade etti.

IAEA’DAN AÇIKLAMA

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Natanz Nükleer Tesisi’nde herhangi bir radyasyon artışı tespit edilmediğini bildirdi ve İran’daki nükleer tesislerin durumu hakkında bilgi almak için İranlı yetkililerle temas içerisinde olduklarını kaydetti.

İSRAİL’DEN YENİ SALDIRI BİLDİRİMİ

İsrail ordusu, İran’ın misilleme saldırısına geçerek 100’den fazla insansız hava aracıyla saldırdığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bu durumu gözlemlediğini belirtti.

HAMANEY’DEN CEVAP VAR

İran Lideri Ali Hamaney, saldırılarda kayıplar verildiğini doğruladı ve İsrail’e sert bir yanıt vereceklerini açıkladı. Hamaney, “Siyonist rejim, ağır bir cezanın aldığını bilmelidir” dedi.

İSRAİL Eylemleri GENELKURMAY AÇIKLAMASI

İran Genelkurmay Sözcüsü, İsrail’e karşı misilleme yapılacağını belirtirken, “İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek” ifadesinde bulundu.

ŞUURUN YENİLENMESİ

İsrail ordusu, İran’a saldırıyla “geri dönüşü olmayan” bir noktaya geldiklerini belirtti ve bu saldırıların uzun süredir hazırlandığını vurguladı. Genelkurmay Başkanı Zamir, “Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz” ifadesini kullandı.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ VURULDU

Ardından, İsrail’in, operasyonunun önemli bir kısmını Natanz Nükleer Tesisine gerçekleştirdiği belirtildi.

İSRAİL’DEN OLAĞANÜSTÜ HAL

İsrail ordusu, tükettiği zaman, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. İlgili bakan, “İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından sonra silahlara karşı hazırlıklı olmalıyız” şeklinde bilgi verdi.

DEVLET TELEFONLARINA YATAY SEFERBERLİK

İran devlet televizyonu, saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD’DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail’in tek taraflı olarak hareket ettiğini ve ülkesinin bu operasyona dâhil olmadığını teyit etti. ABD’nin tüm adımlarının bölgedeki güvenliği korumak için alındığını belirtti.

ÜST DÜZEY HEDEFLER

İsrail’in İran’daki üst düzey askeri ve siyasi figürleri hedef aldığını duyurmasıyla birlikte, sivil uçuşların askıya alındığı bildirildi.

IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI

Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını resmi olarak duyurdu.

ABD UYARI YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki yüksek tansiyon nedeniyle vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TRUMP’TAN SAVUNMA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın misillemesine karşılık olarak İsrail’i koruyacaklarını ifade etti ve saldırının önceden bilindiğini söyledi.