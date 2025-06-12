“İsrail, İran’ı Vurmaya Hazırlanıyor”

NÜKLEER GERİLİM ARTIYOR

İran ve ABD arasındaki nükleer gerginlik iyice tırmanıyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, verdiği bir açıklamada, nükleer müzakerelerin ya da Washington ile ortaya çıkabilecek bir çatışmanın durumunda, Tahran’ın bölgedeki ABD üslerine saldıracağını belirtti. Bu açıklamanın ardından ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı ifade ediliyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de Ortadoğu’daki personelin aileleri için tahliye izni verdiği bildirildi. Hegseth, bölgede görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmalarının onaylandığını aktararak, “Ortadoğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” dedi.

Associated Press’e göre ABD, Bahreyn ve Kuveyt’teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine hazırlık yapıyor. Bunun yanı sıra, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarının Irak’a seyahat etmemesi için uyarılarda bulundu. Iraklı kaynaklar ise, tahliyeyi gerektirecek herhangi bir güvenlik tehdidinin olmadığını vurguladı. Irak askeri sözcüsü, “İstihbarat ve saha raporları, diplomatik misyonların çalışmasını etkileyen gerçek tehditlere işaret etmiyor” şeklinde konuştu.

KUDÜS’TE PERSONEL KISITLAMALARI

ABD’nin Bahreyn Büyükelçiliği, personel ve operasyonlar konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını, faaliyetlerin normal şekilde devam ettiğini bildirdi. Ancak ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği, personel hareketlerinde kısıtlamalar getirdiklerini duyurdu. Üst düzey bir İranlı yetkili, uluslararası gerginliğin artmasının, İran’ın ABD ile yapacağı nükleer görüşmeleri etkilemeyi amaçlayan bir “psikolojik savaş” olduğunu söyledi. Dikkat çeken diğer bir açıklamada, İran, “İran, artan bölgesel tansiyona rağmen uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN ASKERİ SALDIRI PLANI GÜNDEME GELİYOR

NBC News’e göre, İsrail, ABD desteği olmadan İran’a askeri saldırı düzenlemeyi değerlendiriyor. İran Devrim Muhafızları Komutanlığı, “Tahran’ın İsrail’e geçmiş saldırılardan daha güçlü ve yıkıcı bir şekilde karşılık vereceğini” duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail’in İran’a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek” diyerek, olayların gelişimine dair endişelerini dile getirdi.

Trump, İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirterek, “İran ile anlaşmak istiyorum. Onlarla anlaşmaya oldukça yakınız. İran ile daha dostça bir yolu tercih ederim, kısa süre içinde bir şeyler olabilir” ifadelerini kullandı. Ortadoğu’daki ABD’li personelin tahliyesini, “bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği” şeklinde değerlendiren Trump, “Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir” diye ekledi. Nükleer silah konusuna da değinen Trump, “Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Bu kadar basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

PEZEŞKİYAN: ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İlam eyaletini ziyaretinde ABD ile olan müzakere süreçlerine ve ülkesine yönelik saldırı tehditlerine dikkat çekti. Pezeşkiyan, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelik talepleri yineleyerek, Washington’un taleplerini reddetti.

SON DURUM

İran ile ABD arasındaki müzakereler devam ederken, Trump, anlaşmanın sağlanmaması durumunda İran’ı “daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını” ifade etmişti. Bu bağlamda, İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD’nin bölgedeki tüm üslerinin İran’ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, “Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa, karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır” demişti.