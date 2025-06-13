İsrail, İran İHA’larını Hedef Alıyor

İsrail ordusu, İran tarafından gönderilen İHA’larla ilgili endişeler taşıyor. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, son saatlerde bu İHA’ların İsrail yönüne hareket ettiğini ifade etti. Adraee, “İran tarafından havalandırılan İHA’ların İsrail’e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtik” diye belirtti. Bu açıklama, “İran İsrail olayı nedir?” sorusuna yanıt arayanlara önemli bilgiler sundu. Peki, İran ve İsrail meselesi nedir?

ASMALI OPERASYON!

İsrail, 13 Haziran 2025 tarihinde “Yükselen Aslan” kod adıyla büyük ölçekli bir askeri operasyon başlattı. Hedefinde İran’ın nükleer tesisleri ve askeri altyapısı vardı. İsrail Hava Kuvvetleri, bu operasyon kapsamında Natanz nükleer tesisi de dahil olmak üzere İran’ın birçok önemli noktasına saldırılar düzenledi. Bu operasyon, İran’ın nükleer programını durdurmayı amaçlıyordu. Saldırılar sonrası İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri gibi önemli isimler yaşamını yitirdi. Saldırılara karşılık olarak İran, İsrail’e 100’den fazla İHA fırlattı ve İsrail Savunma Kuvvetleri bu saldırıyı engellemek amacıyla savunma sistemlerini devreye soktu.

ULUSLARARASI ENDİŞELER

İran’ın başkenti Tahran’daki Natanz nükleer tesisine yönelik saldırılar, uluslararası düzeyde büyük endişelere yol açtı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), saldırıların nükleer program üzerindeki etkilerini değerlendirmek için acil durum toplantısı gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, Orta Doğu’da yeni çatışma dalgalarının habercisi olarak değerlendiriliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, operasyonun amacını “İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesini engellemek” olarak duyurdu. Netanyahu, ülkelerinin güvenliği için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimlerin artabileceğine dair endişeleri artırıyor.

DİPLOMATİK ÇABALAR VE GELECEK ENDİŞELERİ

Uluslararası toplum, her iki tarafı da itidale davet ederek gerilimin tırmanmaması için diplomatik çabalarını sürdürmekte. Ancak, tarafların sert açıklamaları gelecekte yeni çatışmalara zemin hazırlayabiliyor. Tüm bu gelişmeler, bölgedeki durumun ciddiyetini ortaya koymakta ve yakın dönemdeki olası çatışmaları gündeme getirmekte.