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İsrail, İran’ın Doğalgaz Sahasına Saldırdı

İSRAİL’İN SALDIRISI VE YANGIN

İsrail’in İran’ın en büyük doğalgaz sahasına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği ve bu saldırı sonucunda rafineride yangının çıktığı bilgisi verildi. Hedef alınan yerin İran’ın güneyindeki Basra Körfezi’nde bulunan Güney Pars doğalgaz sahası olduğu öğrenildi.

SALDIRININ DETAYLARI

İran medyasına göre, yaklaşık bir saat önce İsrail’e ait bir kamikaze insansız hava aracı, Güney Pars’ın 14. etabındaki rafinerilerden birine isabet etti. Patlama sonucu rafinerinin bir bölümünde alevler yükseldiği belirtilirken, yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.

İRAN’IN CEVABI

İran, İsrail’in enerji ve ekonomik altyapısını hedef alması durumunda, aynı şekilde Tel Aviv’in enerji ve ekonomik altyapısına saldıracaklarını açıklamıştı. Bu durum, her iki ülke arasında gerilimi tırmandırabilecek bir tehdit oluşturuyor.

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