İsrail, İran’ın Güney Pars’ına Saldırdı

İSRAİL’İN SALDIRISI GÜNEY PARS DOĞAL GAZ SAHASINI HEDEF ALDI

İran’ın güneyinde yer alan en büyük doğal gaz sahası Güney Pars’a İsrail’in saldırı düzenlediği bildiriliyor. İsrail’in, İran’ın Buşehr eyaletindeki Güney Pars doğal gaz sahasının altyapısına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği ve tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığı aktarılıyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINIYOR

Güney Pars’taki yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği ifade ediliyor. İran’ın en büyük doğal gaz sahası olan bu alandaki yangın, tesisin işleyişini olumsuz etkileyebiliyor.