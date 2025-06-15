İsrail, İran’ın İsfahan’ını Vurdu

İSRAİL’İN İRAN STRATEJİSİ

İsrail, İran’ın İsfahan eyaletinde bulunan İran Savunma Bakanlığı’na ait merkezi hedef aldı. Söz konusu saldırı, İsrail’in İran’a karşıki stratejik adımlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, iki ülke arasındaki gerginliğin arttığını gösteriyor.

GERİLEN İLİŞKİLER

İran ve İsrail arasındaki ilişkiler geçmişten beri gergin bir seyir izliyor. Özellikle İran’ın nükleer programı ve bölgedeki etkisi, İsrail için güvenlik açısından tehdit oluşturuyor. Bu tür askeri eylemler, iki ülke arasındaki çatışmanın yoğunlaşabileceğini ortaya koyuyor.