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İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nı Vurdu

İsrail Saldırısı

İsrail, İran’ın önemli ulaşım noktalarından biri olan Meşhed Havalimanı’na bir saldırı gerçekleştirdi. Yapılan saldırının hedefinde, havalimanında bulunan bir yakıt ikmal uçağı yer aldı. Saldırının detaylarına ilişkin bilgiler henüz netleşmemişken, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı beklentisi sürüyor.

Uluslararası Gelişmeler

Bu olay, bölgedeki gerilimi artıran bir durum olarak değerlendiriliyor. İlgili ülkelerin tepkileri ve uluslararası toplumda yaratacağı etkiler ilerleyen günlerde daha fazla tartışma konusu olabilir. Saldırının arka planı ve olası sonuçları, uzmanlar tarafından inceleniyor.

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