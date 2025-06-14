İsrail, İran’ın Misillemelerini Bekliyor

İSRAİL’DEN İRAN’A GÖSTERDİĞİ TEPKİLER

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılarla hedef aldığı İran’ın akşam saatlerinde misilleme saldırılarına devam etmesini beklediklerini açıkladı. İsrail İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’dan füze atışlarının akşam saatlerinde yeniden başlamasıyla ilgili beklentiler dile getirildi. Saldırıların gece saatlerine doğru yoğunlaşacağının altı çizildi ve İran’ın füze fırlatma rampalarının yerlerinin ifşa olmaması amacıyla gece saatlerinde karşı saldırılarına devam edeceği değerlendirildi.

İRAN’IN SİVİL KAYIPLARI VE HEDEFLERİ

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordu komuta kademesini hedef alan geniş bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve diğer üst düzey askeri yetkililer ile birlikte toplamda 20’ye yakın askeri yetkili ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca, toplam sivil kaybın 78 olarak kaydedildiği bildirildi.

İRAN’DAN CEVAP GELDİ

İran, İsrail’in saldırılarına karşı misillemesine gece yarısı başladı. Tel Aviv’i hedef alan saldırılarda, Tahran’ın saldırılarının sürmesi bekleniyor. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle gerçekleştirdiği karşı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 172 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan çoğunun durumunun hafif olduğu aktarıldı.