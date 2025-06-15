Haberler

İsrail, İran’ın Nükleer Programını Hedef Alacak

İSRAİL ULUSAL GÜVENLİK BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “İran’ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğiz” diye belirtti. Aşırı sağcı kimliğiyle bilinen Bakan, bu açıklamayı İsrail ordusunun İran’ın nükleer programına yönelik eylemlerine dair yaptı.

BEN-GVİR’İN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMALARI

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ben-Gvir, saldırılarda hasar görmüş bir bina içinde yaptığı konuşmada, “Tanrı’nın yardımıyla, İsrail devleti galip gelecek. İsrail’in, İran’ın nükleer programına saldırması gerekiyordu. İsrail, İran’ın nükleer programını hedef almaya devam edecek” dedi. Bu sözler, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde önemli bir mesaj taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Osimhen’e Yeni Teklif Yaptı

Galatasaray, belirsiz durumu süren Victor Osimhen'e yıllık 15-20 milyon euro arasında yeni bir maaş önerisi yaptı.
Haberler

Sındırgı’da Yangına Müdahale Ediliyor

Sındırgı ilçesindeki meralık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin ormana sıçraması önlenmeye çalışılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.