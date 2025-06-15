İsrail, İran’ın Nükleer Programını Hedef Alacak

İSRAİL ULUSAL GÜVENLİK BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “İran’ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğiz” diye belirtti. Aşırı sağcı kimliğiyle bilinen Bakan, bu açıklamayı İsrail ordusunun İran’ın nükleer programına yönelik eylemlerine dair yaptı.

BEN-GVİR’İN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMALARI

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ben-Gvir, saldırılarda hasar görmüş bir bina içinde yaptığı konuşmada, “Tanrı’nın yardımıyla, İsrail devleti galip gelecek. İsrail’in, İran’ın nükleer programına saldırması gerekiyordu. İsrail, İran’ın nükleer programını hedef almaya devam edecek” dedi. Bu sözler, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde önemli bir mesaj taşıyor.