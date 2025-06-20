İsrail, İran’ın Nükleer Silah Üretiminde Endişeli

İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

BBC uzmanları ve muhabirleri, okurlarımızdan gelen ve internette sık aranan soruları yanıtlıyor. İsrail’in açıklamaları, başka bir seçeneği olmadığı ve İran’ın son birkaç ayda nükleer silah üretme yönünde hızlı bir ilerleme kaydettiğine inandığına dayanıyor. Bu görüşmelerin amacının İran’ın nükleer programını sınırlamak olduğunu belirtiyorlar, fakat müzakerelerin hiçbir yere varmadığının ve bu nedenle bu adımın son çare olduğunun altını çiziyorlar. İran’a karşı varoluşsal bir tehdit olarak bakıyorlar ve İran’ın nükleer silah edinmesi durumunda bunları kullanacağını, çünkü daha önce İsrail devleti yok etmeye yemin ettiğini ileri sürüyorlar. Ancak, İran’ın nükleer silah üretmeye yakın olduğu görüşü, bölgedeki diğer ülkeler tarafından paylaşılmıyor. Ayrıca, BM’nin nükleer gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da bu konuda bir şey söylemeyen son açık kaynaklı Amerikan istihbarat raporuna dikkat çekiyor.

TÜM BÖLGELERDEKİ TEHDİT

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran’ın başkenti Tahran’ın belirli yerleri için tahliye bildirimleri yayınladı. Ancak bu bölgelerin aşırı yoğun olması ve fazla nüfusa sahip olmaları, tahliye işlemini zorlaştırıyor. Ülkenin güvenli gördükleri kuzey kesimine kaçmaya çalışan araçların oluşturduğu büyük trafik sıkışıklıkları dikkat çekiyor. Bununla birlikte, İsrail o bölgelere de saldırıyor. Bu nedenle, İsrail’in hedefleri o kadar geniş bir alanda ki, hiçbir yerin güvenli olmadığı ifade ediliyor. Tahran hükümeti, insanların barınabilmesi için metro istasyonlarının 24 saat açık olacağını duyurdu. Şu an Tahran’ın nüfusu 10 milyon dolayısıyla bu kadar insanın tahliyesinin pek mümkün olmadığı tahmin ediliyor.

ABD’NİN ASKERİ VARLIĞI VE OLASILIKLAR

Böyle bir riskin kesinlikle mevcut olduğu ve sonuçlarının ABD için oldukça ciddi olabileceği belirtiliyor. Ortadoğu’da ABD’nin 19 noktada yaklaşık 40-50 bin askeri bulunuyor. Kıbrıs’ta ABD personeli ve Bahreyn’de ise ABD donanma tesisi var. Her şey, ABD’nin nasıl ve ne ölçüde müdahil olacağına bağlı durumda. Diğer yandan, bazı değerlendirmelere göre, Hamas’ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e gerçekleştirdiği saldırıdan bu yana, İsrail İran’ın savunma hatlarının büyük bir kısmını sistematik olarak ortadan kaldırdı. Gazze’deki Hamas ve Lübnan’daki Hizbullah’a karşı operasyonlar gerçekleştirilirken, Suriye’nin artık İran’ın müttefiki olmadığı ifade ediliyor.

İRAN’DAKİ SİYASİ DURUM

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, dini bir figür olmasına rağmen, İran Cumhurbaşkanı’ndan daha fazla güce sahip. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan Hamaney, ABD ile müzakereler dahil, ülkenin karar vericisi konumunda. Ancak İran’da halk arasında bölünmeler mevcut ve bu ayrışmanın gittikçe derinleştiği saptanıyor. Önceki dönemlerde rejime karşı büyük protestolar gerçekleştirilmişti. Şu anda ise farklı seçenekler arasında eski İran Şahı’nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi de yer almakta. İran’daki destekçilerinin kimler olduğu belirsizliğini koruyor.

NÜKLEER TESİSLERİN DURUMU

Fordo, Tahran’ın yaklaşık 200 km. güneyinde yer alan ve İran’ın sahip olduğu iki kritik zenginleştirme tesisinden biri. Zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmak üzere kullanılan bu tesis, korunması için bir dağın altına inşa edilmiş. Daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından vurulmuştu. Saldırıların, İran’ın karadan havaya füzelerini hedef alarak, bu tesisi daha savunmasız hale getirmeyi amaçladığı düşünülüyor.

NÜKLEER SİLAH ÜRETİMİ VE İDDİALAR

İran’ın nükleer bomba üretmeye çalışıp çalışmadığını kesin olarak bilen tek kişiler, İran’ın güvenilir nükleer bilim insanları ve güvenlik yetkililerinin iç çekirdeğidir. Gerisi ise varsayımlara dayanıyor. Bu ayın başında, BM’nin nükleer düzenleyicisi olan Uluslararası Atom Enerji Ajansı, İran’ın nükleer silahların yayılmaması yükümlülüklerini ihlal ettiğini tespit etti ve bu durum alarm zillerini çaldırdı. İran, sivil nükleer amaçlar için gerekli seviyenin ötesinde, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 400 kg uranyum biriktirdi. BM ajansı, İran’ın tam işbirliği yapmadığını açıkladı ve nükleer materyalin nükleer silahlara yönlendirilmediğini doğrulayamadı. Bununla birlikte, bu durum İran’ın bir bombayı üretme yolunda olduğu anlamına gelmiyor.

İSRAİL’İN NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIKLARI

İsrail’in tahmini 90 nükleer savaş başlığına sahip olduğu düşünülüyor. Ancak bu konudaki gerçek bilgiye ulaşmak mümkün değil. İsrail, nükleer silah sahibi olduğunu bugüne kadar doğrulamadı ya da yalanlamadı. Nükleer silaha sahip olmak için gerekli üç bileşene ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Bu konuda açık bir açıklaması bulunmayan İsrail’in tutumu merak ediliyor.