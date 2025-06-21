İsrail, İran’ın Nükleer Silah Zamanını Geciktirdi

İSRAİL’İN SALDIRILARIDAN SONRA NÜKLEER PROGRAMDA GECİKME

İsrail, daha önce İran’ın “haftalar içinde” nükleer silah üretebileceğini iddia etmişti. Ancak, devam eden saldırıları sonucunda bu süreyi en az iki yıl geciktirdiklerini duyurdu. Cumartesi sabahı da bu saldırılar devam etti. İsrail, 13 Haziran’dan bu yana sürdürdüğü saldırılarla İran’ın nükleer programını en az iki yıl geriye ittiğini belirtti. Alman Bild gazetesine konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “Yaptığımız değerlendirmelere göre onların bir nükleer bombaya sahip olma olasılığını en az iki veya üç yıl geciktirdik” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Saar, “Bu tehdidi ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyerek saldırıların devam edeceğini açıkladı. İsrail yönetimi, çatışmaların başlangıcında İran’ın hızla nükleer silah geliştirebileceğini öne sürmüştü. Tahran ise nükleer silah geliştirmek istediklerini reddediyor.

ULUSLARARASI GÖZLEMLER VE İDDİALAR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) göre İran, nükleer silahı olmayan ülkeler arasında yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyuma sahip tek ülke. Zenginleştirilmiş uranyum, nükleer bomba üretiminde kullanıyor. Ancak UAEA, İran’ın bir nükleer savaş başlığı üretmek için gerekli tüm bileşenlere sahip olduğuna dair doğrudan kanıt olmadığını da belirtiyor. Amerikan CNN kanalına açıklama yapan UAEA Başkanı Rafael Grossi, İran’ın ne zaman nükleer bomba geliştirebileceği konusundaki tahminlerin “tamamen spekülasyon” olduğunu vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE HEDEFLERİ

Cumartesi sabahı İsrail savaş uçakları, Tahran’ın yaklaşık 400 kilometre güneyinde bulunan İsfahan’daki nükleer tesisleri hedef aldı. İranlı haber ajansı Fars, saldırıyı takiben tehlikeli bir madde sızıntısı meydana gelmediğini ve bölge halkı için riskin bulunmadığını bildirdi. İsrail, ikinci haftasına giren savaşta Natanz, İsfahan, Arak ve Tahran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenliyor. Ayrıca, olası hedefler arasında İran’ın Kum kenti yakınlarındaki Fordo uranyum zenginleştirme tesisi de yer alıyor. Ancak bu tesisin bombalanması için yalnızca Amerikan ordusunun envanterindeki özel bombardıman uçakları ve sığınak delici bombaların kullanılabileceği ifade ediliyor.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER VE TAHMİNLER

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonla ilgili savaşa girip girmeyeceğine “iki hafta içinde karar vereceğini” aktardı. Bu süre zarfında, İran’ın nükleer programını tamamen terk etmesi için diplomatik çabalar devam ediyor. Tahran, “İsrail saldırıları devam ederken masaya oturmanın anlamsız olduğunu” belirtiyor. Trump ise, İsrail’in müzakereler için savaşa ara vermesini beklemediğini ifade ederek “Eğer birisi kazanıyorsa böyle bir şeyi yapmak biraz daha zor” dedi.

NÜKLEER SIZINTI TEHLİKESİ

Liverpool Üniversitesi’nde nükleer alanda uzman Profesör Peter Bryant, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sebebiyle radyoaktif serpintiden endişe duymadığını aktardı. Arak tesisinin henüz faaliyete geçmemiş olması, Natanz tesisinin ise yer altında bulunması bu endişeyi azaltıyor. Leicester Üniversitesi Sivil Güvenlik ve Emniyet Birimi Direktörü Dr. Simon Bennett, yer altındaki tesislere düzenlenen saldırılarda çevresel risklerin minimal olduğunu belirterek “Nükleer maddeler muhtemelen binlerce tonluk beton, toprak ve kaya kütlesi içinde gömülü kalır” bilgisini paylaştı.