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İsrail, İran’ın Nükleer Tesisini Vurdu

İSRAİL’İN NÜKLEER TESİSE YAPTIĞI SALDIRI

İsrail’in, İran’daki Arak Ağır Su Nükleer Tesisi’ni hedef aldığı duyuruldu. İran haber ajansı, konuyla ilgili İran Atom Enerjisi Kurumu Bilgilendirme Merkezi’nin yaptığı yazılı açıklamayı yayımladı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Açıklamada, İsrail’in sabah saatlerinde Arak Ağır Su Nükleer Tesisi’ne yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. “Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Önceden alınmış güvenlik önlemleri sayesinde, tesis çevresindeki bölge halkı açısından da hiçbir risk veya zarar söz konusu değildir” ifadeleri kullanılarak bölgenin güvenliği vurgulandı.

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