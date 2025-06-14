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İsrail, İran’ın Nükleer Tesislerine Saldırdı

İSRAİL’İN SALDIRISI VE REKABETİN ALEVLENMESİ

İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırılarda, İsfahan’daki Şehit Reisi Nükleer Enerji Santrali’nin hedef alındığı bildiriliyor. Saldırıdan sonra, İran ve İsrail arasındaki çatışmalar sürmeye devam ediyor. İran, İsrail’e karşı bir misilleme saldırısı başlattı ve bu durum İran topraklarına yönelik İsrail saldırılarının artmasına neden oldu.

İSFANHAN’DAKİ NÜKLEER SANTRAL ÜZERİNDEKİ GÖZLEMLER

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Salihi, “Cuma akşamı İsfahan’daki Şehid Reisi Nükleer Santrali’ne İsrail tarafından saldırı düzenlendi” diyerek, saldırının hemen ardından kurtarma ekiplerinin olay yerine göndermesinin sağlandığını belirtti. Şu ana kadar can kaybı olmadığı bilgisi verildi. Ayrıca, nükleer enerji santralindeki radyasyon sızıntı ihtimali hakkında da bilgi veren Salihi, “Bu santralden kaynaklı endişeye sebep olacak herhangi bir kirlilik söz konusu değildir” şeklinde ifade etti.

İSRAİL’İN GENCİ SALDIRILARI VE İRAN’IN REAKSYONU

İsrail, 13 Haziran’da İran’daki çeşitli nükleer tesislere yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği, toplamda 78 sivil kaybın yaşandığı bildiriliyor. Buna karşılık, İran ordusu, İsrail’e yönelik balistik füzelerle yanıt vererek en az 63 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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